Maltempo, allagamenti e frane nel Varesotto

Forti allagamenti e frane nell’alto varesotto a causa del maltempo nella serata di giovedì 7 giugno.

A causa una forte perturbazione che ha colpito l’area, nel comune di Cuveglio si sono registrate alcuni allagamenti di abitazioni. Le vie maggiormente interessate sono state via San Gottardo, via Vidoletti e alcune strade limitrofe.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 22 dalle sedi di Luino, Laveno e Ispra con tre autopompe e un fuoristrada, hanno prosciugato i seminterrati e messo in sicurezza l'area. La protezione civile ha lavorato tutta la notte, presenti anche Sindaco e assessori di Cuveglio. I volontari del gruppo intercomunale Valcuvia hanno piazzato motopompe e dato una mano alle forze dell'ordine.

Sempre per il maltempo si è anche registrata una frana tra Cuveglio e Casalzuigno sulla via per Arcumeggia, strada provinciale 7, che ha interrotto totalmente la strada. Gli operatori hanno interdetto l’area: per raggiungere Arcumeggia si può solo raggiungere da Castelveccana.