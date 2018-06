Maltrattamenti in famiglia e furto, due arresti dei carabinieri

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Garbagnate Milanese hanno tratto in arresto due persone.

Nella notte tra Sabato e Domenica in Cesate (MI) traevano in arresto un impiegato cesatese 46enne per maltrattamenti in famiglia . L’uomo a seguito di una lite scaturita all’interno delle mura domestiche per futili motivi aveva percosso la moglie, in presenza delle figlie minori. La donna, stanca dei continui soprusi del marito, trovava il coraggio di richiedere l’intervento dei Carabinieri che intervenuti bloccavano l’uomo che veniva tratto in arresto e sottoposto a giudizio direttissimo in mattinata.

Nel pomeriggio di Lunedì i militari traevano in arresto una cittadina rumena 25enne, nullafacente, pregiudicata, residente in Romano di Lombardia (BG), che poco prima aveva sottratto all’interno dell’Esselunga di via I Maggio Umberto vari cosmetici, per un valore complessivo di circa 100 €, ma fermata per un controllo dall’addetta all’antitaccheggio reagiva e percuoteva con calci e pugni la donna. Fortunatamente una pattuglia di Carabinieri di Garbagnate Milanese che transitava davanti al supermercato prontamente intervenuta bloccava la donna prima che la stessa riuscisse a dileguarsi. La donna arrestata per rapina impropria è stata sottoposta a giudizio direttissimo in mattinata, mentre la merce recuperata è stata restituita all’avente diritto.