Mamma, vado al parco a giocare a scacchi

Una grande scacchiera per giocare nel parco della villa comunale. L’avevano chiesta gli alunni del consiglio comunale e l’hanno ottenuta. Oggi, 2 giugno festa della Repubblica, è stata l’occasione per “consegnarla” ai ragazzi e a tutti colori che vorranno utilizzarla.

A tagliare il nastro, in una villa Castellani affollata, il sindaco dei ragazzi Alessia Di Gregorio, il sindaco di Azzate, e Gianmarco Beraldo istruttori di scacchi nella scuola elementare del paese e fondatore di un’associazione scacchistica che cresce di anno in anno. Sponsor del progetto la Pro Loco di Azzate e il Circolo Olandese per l’Italia Settentrionale (De Nederlandse Vereniging voor Noord-Italie).

Che Azzate ami gli scacchi lo dimostra il fatto che sono sempre tanti i bambini delle scuole che chiedono di partecipare al corso tenuto da Beraldo e che lo seguono nei tornei in giro per l’Italia. Anche oggi nel palazzo comunale gli iscritti al torneo della mattina erano molti: 24 ragazze e ragazzi di ogni età, provenienti anche da Varese e da Omegna.

E da oggi a scacchi si potrà giocare anche all’aria aperta, all’ombra di un bellissimo edificio storico.

Galleria fotografica Azzate, inaugurazione della scacchiera "gigante" 4 di 10