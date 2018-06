In manette il “fattorino” della cocaina in centro, arrestato dai carabinieri

Nel corso della nottata i carabinieri di Busto Arsizio hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino albanese, pregiudicato di 25 anni, residente a Varese, disoccupato.

Il giovane pusher è stato bloccato appena sceso dalla propria vettura, in pieno centro a Busto Arsizio. Addosso e nell’auto sono stati trovati veniva trovato in possesso 8 involucri contenenti cocaina, diverse centinaia di euro, in banconote di piccolo taglio e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

I carabinieri sostengono che il giovane sia una new entry del piccolo spaccio in città, soprattutto nella zona centrale in favore dei clienti dei locali serali. Il ragazzo era stato notato, infatti, arrivare per diverse sere di seguito in centro, per allontanarsi dopo qualche decina di minuti. Ieri sera la scena stava per ripetersi ma è stato bloccato anche grazie al fatto che aveva la strana abitudine di parcheggiare l’auto sempre nello stesso posto, nel piccolo parcheggio di piazza Garibaldi.