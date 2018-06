In manette lo spacciatore che consegnava a domicilio

Spacciava droga a bordo della sua auto. Bastava mandare un messaggio o chiamare il suo numero, concordare un luogo per farsi trovare, salire in auto, acquistare e scendere dopo qualche minuto. Il sistema messo in piedi da un 20enne funzionava bene, a giudicare dalle chiamate ricevute in caserma sul suo numero mentre il telefonino era sotto sequestro in caserma.

Nella tarda serata di ieri i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Busto Arsizio hanno arrestato il giovanissimo spacciatore che si muoveva per la città a bordo di Audi A3 grigia, consegnando stupefacente ai diversi clienti.

Quando è stato fermato, a bordo dell’auto c’era un 19enne salito per comprare alcune dosi di hashish, segnalato alla prefettura quale assuntore. Al pusher sono state sequestrare diverse dosi già pronte per la vendita di hashish e cocaina, oltre 350 euro in contanti provento della illecita attività.

Ha stupito persino i carabinieri quante volte, nelle ore trascorse in caserma, abbia squillato il cellulare del giovane pusher. Una chiamata ogni 3/4 minuti. Alcuni dei clienti chiamanti sono stati identificati e convocati in caserma. Tutti giovanissimi, la maggior parte di Busto Arsizio.