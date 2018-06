In manette spacciatore di marijuana

I Carabinieri della Compagnia di Novara hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti I.E., nigeriano, classe 1994 , residente in Novara, disoccupato.

I militari nel corso delle attività di contrasto al dilagare dell’uso di sostanze stupefacenti, specie tra i

giovani del capoluogo, hanno operato una serie di controlli. Tra le diverse attività di verifica anche quella a carico del giovane nigeriano che, al termine di una perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di sei involucri in cellophane contenenti complessivi 640 gr. di marijuana, della somma in contanti di 3.385 euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione, un trita tabacco e vario materiale atto al confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro.

Dopo l’arresto il giovane nigeriano è comparso dinanzi al giudice del Tribunale di Novara che ha convalidato l’arresto ed ha disposto il rinvio dell’udienza ad altra data.