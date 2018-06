In manette ventiseienne violento

È un cumulo di pena che ha spinto i carabinieri a far scattare le manette ai polsi di un 26 enne luinese per fatti che risalgono al 2013 e al 2014.

Due episodi che avevano visto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento il ragazzo e per i quali oggi la Procura della Repubblica di Varese ne ha ordinato l’arresto.

Il giovane, ormai conosciuto perché non nuovo a simili episodi (che molto spesso hanno visto intervenire carabinieri e polizia di Stato per riportarlo alla calma), si trovava nella sua abitazione situata a Luino.

Il primo fatto si riferisce all’estate del 2013 quanto i carabinieri della Radiomobile Luino sono intervenuti all’interno di un pub situato sul lungo lago per portare alla calma l’esagitato che, nel tentativo di opporre resistenza, ha percosso il militare provocandogli contusioni alla

faccia e al cuoio cappelluto guaribili con prognosi di 7 giorni.

Dopo non poca fatica, il ragazzo era stato tradotto in carcere a Varese.

Il secondo episodio riguarda sempre un intervento in cui i carabinieri della locale stazione sono stati chiamati dal gestore di un bar ristorante situato nella piazza cittadina dove il soggetto era andato in escandescenza buttando a terra e rompendo i suppellettili presenti all’interno.

Anche in questo caso era stato arrestato ma, nell’opporre resistenza ai militari, aveva procurato delle legioni al ginocchio di un carabiniere.

Ieri, i carabinieri della stazione di Luino, hanno proceduto al suo arresto in applicazione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, per poi accompagnarlo al carcere Miogni di Varese dove dovrà scontare10 mesi e 20 giorni di reclusione come cumulo di pena per i due episodi.