Manifestazione in piazza “contro la concessione della sala all’associazione neofascista”

Contro la decisione dell’amministrazione e del sindaco di Gazzada Schianno, che la scorsa settimana hanno ospitato in sala comunale una conferenza di estrema destra per denunciare i crimini dei partigiani, ora è stata indetta anche una manifestazione pubblica.

Ad organizzarla sono i Giovani Democratici, il Partito Democratico, l’Anpi, Cgil, Cisl, Potere al Popolo, Liberi e Uguali e l’Arci che danno appuntamento alle ore 18.30 di giovedì 14 giugno nella piazza centrale di Gazzada Schianno.

“La prima cittadina, già in passato al centro di polemiche simili, ha infatti permesso alla all’associazione neofascista, coinvolta in diversi procedimenti giudiziari, di tenere nella sala consiliare una conferenza revisionista e anti partigiana – spiegano gli organizzatori nel messaggio che chiama a raccolta per giovedì -. Partiti, sindacati, associazioni e movimenti antifascisti del territorio scendono quindi in piazza per manifestare il proprio sostegno ai valori della Resistenza e della Costituzione, attraverso una manifestazione aperta a tutti i cittadini che intendono dare il loro appoggio alla causa”.