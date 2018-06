Marco Bersani presenta “Dacci oggi il nostro debito quotidiano”

L’Associazione In-contro propone una serata con l’autore del libro “Dacci oggi il nostro debito quotidiano”, Marco Bersani.

“Il debito pubblico è in continua crescita che sembra inarrestabile nonostante le scelte dei governi. In che modo si è generato? Chi l’ha creato e lo sta favorendo? Come uscirne?”

Appuntamento martedì 5 giugno 2018 alle ore 21.00, nella Sala Civica del Comune di Cavaria con Premezzo in Via Ronchetti.