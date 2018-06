A Marcolli e Belletta il 4° Memorial Sandro Gianoli

Conclusione a Besnate per il 4° Memorial Sandro Gianoli per la categoria Esordienti.

La quarta frazione della challenge varesina, curata dal Gruppo Sportivo Prealpino, ha eletto vincitori Milo Marcolli (Besanese), nel Gran Premio Pi.Erre Sport di Busto Arsizio per il primo anno, e Dario Igor Belletta (Busto Garolfo) nel Gran Premio Cartotecnica Graziella per i ragazzi al secondo anno.

Tra le società in gara per il Gran Premio All4cycling successi finali per l’Unione Ciclistica Bustese Olonia e la S.C. Busto Garolfo. La tappa conclusiva valida come 19° Gran Premio Guardian Angels e 2° Trofeo Ites Com srl ha visto vincitori Alessandro Dante (Cicli Fiorin) e Dario Igor Belletta (Busto Garolfo).

Classifica finale 4° Memorial Sandro Gianoli – Gran Premio Pi.Erre Sport primo anno: 1) Milo Marcolli (Besanese) punti 62, 2) Filippo Turconi (Bustese Olonia) 40, 3) Riccardo Archetti (Bustese Olonia) 38, 4) Alessandro Cattani (Pedale Saronnese)38, 5) David Sierra (Biringhello) 32, 6) Christian Donatelli (Pedale Ossolano) 30, 7) Alessandro Dante (Cicli Fiorin) 20, 8) Edoardo Rubino (Pedale Ossolano) 18, 9) Matteo Fiorin (Cicli Fiorin) 15, 10) Mattia Sambinello (Prealpino) 14.

Società Gran Premio All4cycling: 1) Bustese Olonia punti 78, 2) Polisportiva Besanese 62, 3) Pedale Saronnese 38.

Classifica finale Gran Premio Cartotecnica Graziella secondo anno: 1) Dario Igor Belletta (Busto Garolfo) punti 69, 2) Simone Zanini (Prealpino) 42, 3) Mirko Bozzola (Pedale Ossolano) 38, 4) Tommaso Bessega (San Macario) 34, 5) Federico Lazzarin (Busto Garolfo) 33, 6) Andrea Raccagni (Levante) 30, 7) Riccardo Longo (Pedale Ossolano) 22, 8) Matteo Carissimi (Ossanesga) 17, 9) Giovanni Bortolozzo (Prealpino) 17, 10) Filippo Borello (Cicli Fiorin) 13.

Società Gran Premio All4cycling: 1) Busto Garolfo punti 102, 2) G.S. Prealpino 59, 3) G.S. San Macario Valerio Biolo 42.