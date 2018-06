Una marea di podisti tra le ville e i giardini di Varese

Sotto uno splendido cielo sereno, con una temperatura ideale per una sana corsa a piedi, sono stati quasi 850 i podisti che hanno preso parte alla sesta edizione della “Tra ville e giardini”, la gara voluta e organizzata dai Runner Varese con partenza e arrivo nel luogo più prestigioso della città, i Giardini Estensi.

Galleria fotografica Tra ville e giardini 2018 4 di 20

La gara, suddivisa tra prova competitiva (da 10 chilometri) e i due percorsi non agonistici (da 7 e 5 chilometri) ha portato il serpentone colorato dei runners fino alle Ville Ponti e ritorno, attraversando una serie di scorci affascinanti e suggestivi di Varese. Il tutto con risvolti benefici visto che il ricavato è stato devoluto dall’organizzazione all’associazione EOS che si occupa di lotta alla violenza su bambini e donne.

Ben 325 i concorrenti della prova più attesa, la 10 Km competitiva disputatasi sotto l’egida della federazione (Fidal). La lotta per il successo è stato affare tra due dei runners più attesi al via e più noti a questo livello: a vincere è stato Ernest Johnson Nti, portacolori proprio dei Runner Varese “padroni di casa” che ha concluso la gara in 35’46” e ha battuto per pochi metri Ederuccio Ferraro (AttivaSalute). Il podio è stato completato da Luca Ponti, vincitore nel 2016, seguito da Ferdinando Mignani e Fernando Coltro, giunti appaiati al traguardo.

In campo femminile il successo è andato a Viola Taietti dell’Atletica Bergamo davanti alla canturina Silvia Marinoni. Terza Cristina Guzzi che ha preceduto Elena Soffia e Gaia Pigolotti.

Ma come detto, accanto agli agonisti, particolarmente bella e corposa è stata la partecipazione degli amatori: da chi ha voluto testare la propria condizione a chi è andato di passo discreto fino a chi ha approfittato della manifestazione per un bel tour al piccolo trotto (o al cammino) tra le bellezze della città. Oltre 500 a formare un serpentone colorato, con in più il contorno del drappello dei piccoli atleti del minigiro.