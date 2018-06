Mario Cresci dona 45 opere al Maga

Il patrimonio del Museo MA*GA di Gallarate si arricchisce di un importante nucleo di opere. Si tratta di 45 fotografie di Mario Cresci, donate dallo stesso artista, che appartengono al progetto di documentazione di alcuni luoghi di Gallarate che testimoniano la trasformazione del territorio, della sua storia e della sua identità geografica e architettonica, realizzato su commissione del museo in occasione della mostra “Mario Cresci. Ex/Post. Orizzonti momentanei”, tenutasi nel 2014 al museo MA*GA.

Il corpus di 45 fotografie rappresenta luoghi interni della città, come archeologie industriali spesso trasformate in destinazioni d’uso diverse, come il Museo del Volo di Malpensa o la nascita di nuovi complessi edilizi sovrapposti a quelli di antiche preesistenze.