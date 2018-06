Marta Poretti, la bustocca d’acciaio racconta le sue sfide estreme

E’ reduce da due importanti successi in due sfide oltre il limite, dal caldo al freddo estremo. Nel Deserto del Gobi dove ha stabilito il nuovo record femminile su un percorso di 400km e più recentemente in Alaska dove, prima donna e seconda assoluta, ha affrontato in solitaria, per otto giorni e mezzo le insidie della natura selvaggia e temperature che hanno toccato i -35.

Marta Poretti, protagonista bustocca dell’Ultramarathon di cui vi abbiamo raccontato la storia qualche giorno fa, sarà questa sera (venerdì 8 giugno) a Busto Arsizio del Cai cittadino nella sala Tramogge dei Molini Marzoli. Marta racconterà queste due avventure attraverso due filmati montati con le immagini che lei stessa ha girato.

Le sue gare sono vere e proprie sfide, non solo con se stessa, ma anche con la natura e il difficile contesto in cui ogni volta decide di mettersi. Si mettono in gioco non solo la forza e la resistenza fisica, ma anche e soprattutto quella mentale di adattamento a condizioni ambientali mutevoli e spesso avverse ma anche di stati d’animo che bisogna saper gestire su periodi così lunghi.

Marta è un’appassionata di montagna, che per lei non è solo il suo campo di allenamento e di gara, ma anche una scuola di vita. Porterà alcune immagini delle sue lunghe ascensioni in Italia ma anche all’estero, perché in gara, come in allenamento, la scoperta è parte integrante delle sue passioni.