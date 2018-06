Martellate alla madre perché il telecomando non va

Era incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, si era quasi addormentato dopo una crisi nervosa perché il telecomando non funzionava più e per questo l’aveva avvolto in un asciugamano e colpito anche con un martello.

Ma al risveglio da quello che è stato oggi in aula definito uno “scivolamento psicotico” si è trovato di fronte l’anziana madre. E ad essere presa a martellate è toccato a lei, raggiunta al capo.

Ad avvertire l’equipaggio delle Volanti che poi l’ha arrestato, è stato lo stesso aggressore che aveva dato l’allarme al personale medico del 118.

L’accusa da tentato omicidio è stata riformulata sulle lesioni gravi, con 20 giorni di prognosi per l’85enne residente assieme al figlio a Biumo.

I fatti risalgono all’inizio di aprile del 2016 e nel corso del processo venne fatta una prima valutazione sull’uomo che dovrà venir prossimamente ripetuta per capire se il soggetto sia o meno socialmente pericoloso.

L’udienza è stata fissata per il prossimo 25 settembre.