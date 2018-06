Massimo Bubola dà il via all’estate legnanese

Partono domenica 3 giugno gli spettacoli e i momenti culturali che animeranno la bella stagione a Legnano.

Esordio, domenica 3 giugno alle 21, nella corte del Castello Visconteo, con “Sotto un cielo così. Massimo Bubola in concerto”.

Oltre 30 anni di carriera alle spalle, una ventina di album all’attivo, una sterminata galleria di storie e personaggi raccontati in musica, collaborazioni di prestigio e pezzi interpretati da grandi nomi come Fabrizio de Andrè, Ligabue, Fiorella Mannoia, Lucio Dalla, Bubola porterà a Legnano il suo inconfondibile cantautorato, in bilico tra rock, folk e letteratura. Concerto preceduto dall’esibizione di Renato Franchi & Orchestrina del suonatore Jones. Previsto l’intervento dello scrittore Maurizio Telli, autore di “Un ombrello d’eternità. La poesia cantata di Massimo Bubola”.

Il 7 giugno, alle 21, primo di tre appuntamenti dedicati a Dante nel cortile di palazzo Malinverni. Esordio affidato al XXVI canto dell’Inferno con “Il dramma di Ulisse”, emblema dell’uomo che viaggia fuori, mai dentro di sè, personaggio attualissimo, dotato di un’energia seduttiva e rovinosa, dominante ma incapace di conoscere le profondità dell’anima, la cui grandezza è monca e tragica. Lettura e commento del professor Gianni Vacchelli.

L’8 giugno, nel cortile Ratti, “Opera meravigliosa”, antologia di alcune fra le più celebri e amate arie operistiche con Elisaveta Martirosyan (soprano), Fabrizio Mercurio (tenore), Leonardo Locatelli (pianoforte). La performance include esecuzioni di Rossini, Verdi, Puccini, Donizetti, in una serata che promette di soddisfare un pubblico di appassionati e non.

Giovedì 14 giugno alle 21, secondo appuntamento con il sommo poeta e con il professor Vacchelli a palazzo Malinverni per una serata di lettura e approfondimenti sul secondo canto del Purgatorio: “Liberarsi insieme”.

Gli eventi sono organizzati dall’Ufficio Cultura (le letture dantesche sono organizzate in collaborazione da Comune, Libreria Nuova Terra, Sironi gioiellieri, Club Alpino Italiano) e a ingresso libero. In caso di maltempo è previsto il trasferimento al coperto.

La biblioteca civica, infine, premia i vincitori del “Concorso superlettore” (3 giugno, ore 11, Teatro Tirinnanzi) e organizza nella propria sede, in collaborazione con il club Soroptimist di Busto Arsizio – Ticino – Olona, il laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni “Costruiamo insieme i burattini” (13 giugno, 15 – 17.30, 14 giugno, 10 – 12.30, necessaria la prenotazione).

«Di qui a metà giugno – spiega l’assessore alla Cultura, Franco Colombo – si susseguiranno i primi appuntamenti dell’estate. Una sorta di ouverture alla quale seguirà un programma di eventi ancora in fase di limatura e che presenteremo a breve. Faremo tutto il possibile per portare legnanesi e non fuori di casa, a vivere la città».