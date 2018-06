Master serale in “General Management”: presentazione all’Insubria

La nuova edizione al Master serale in General Management dell’Università degli Studi dell’Insubria sarà presentata agli interessati lunedì 25 giugno 2018 alle ore 17.30, durante un incontro nella sede universitaria di Via Monte Generoso 71, a Varese.

Il Master in General Management è un percorso di sviluppo professionale indirizzato a coloro che per ragioni lavorative stiano svolgendo – o siano intenzionati in futuro a svolgere – “funzioni manageriali” pur non avendo alle spalle studi in campo economico e pertanto necessitino di ottenere una formazione mirata.

La finalità di Master è pertanto quella di trasferire le conoscenze di base nelle aree disciplinari tipiche della gestione e direzione aziendale (Economia, Economia Aziendale, Contabilità e Bilancio, Controllo di Gestione, Strategia, Organizzazione, Gestione della produzione, Marketing, Sistemi Informativi, Finanza, Diritto Societario, Metodi quantitativi), costruendo le competenze necessarie per coprire in modo proattivo differenti ruoli manageriali e contribuire efficacemente ai processi decisionali aziendali in contesti complessi e dinamici e caratterizzati dall’impiego esteso delle moderne tecnologie.

Il Corso è diretto dalla professoressa Anna Pistoni, Professore Associato di Controllo di Gestione del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria.

La IV edizione del Master di I livello in General Management avrà inizio nel mese di settembre 2018 e si concluderà nel dicembre 2019. Come per le precedenti edizioni la struttura del master prevede un periodo di lezioni in aula, di circa 12 mesi, relative ai diversi insegnamenti che toccano le principali tematiche manageriali e tre mesi di field project durante i quali ai partecipanti è richiesto di provare a cimentarsi con l’applicazione dei concetti appresi in aula all’interno di realtà aziendali. Le lezioni si svolgeranno nella sede di via Monte Generoso, 71, a Varese, alla sera e al sabato mattina per agevolare chi lavora.

Le iscrizioni sono in corso. La quota di partecipazione all’intero Master è di 5.000 euro.

Per informazioni consultare il sito: www.uninsubria.it.