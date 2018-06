Materna e medie: un’estate di lavori per le scuole vedanesi

Chiusi i registri si aprono i cantieri. Sarà un’estate di lavori nelle scuole vedanesi, dove nei prossimi giorni prenderanno il via alcune opere per aumentare la sicurezza degli edifici.

«I numerosi cantieri si avvieranno in questi giorni riguarderanno principalmente interventi di consolidamento, messa in sicurezza e sistemazioni interne – spiega il team di Vedano Viva – In particolare si interverrà per arrivare all’ottenimento del collaudo statico e della certificazione di prevenzioni incendi per l’edifico della scuola materna».

«E’ questo un progetto qualificante del nostro percorso amministrativo che ha sempre dato la priorità alla messa in sicurezza delle strutture, soprattutto quelle scolastiche, proprio per la peculiarità e l’importanza che rivestono sul territorio. Intendiamo chiudere questi 5 anni di governo restituendo al paese scuole nuovamente sicure e più belle. Abbiamo compiuto una scelta importante in questi anni rinunciando ad opere che avrebbero sicuramente dato maggiore visibilità preferendo la sicurezza e la riqualificazione del patrimonio esistente».

Sempre nel comparto scuola si interverrà nel plesso delle scuole medie per rifare completamente tutti i servizi igienici: «Impianti, arredi e sanitari saranno completamenti nuovi, più pratici e soprattutto nuovamente dignitosi. Per troppo tempo sono stati ingiustamente ignorati. L’opera parte da una giusta segnalazione da parte del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che assolvendo pienamente al suo compito ha fatto presente all’Amministrazione comunale una serie di priorità. In questi mesi estivi si procederà in questa direzione».