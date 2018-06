Matt Baker e Fabio Zambelli, serata in jazz alla Rasa

Appuntamento in jazz alla Rasa. Domenica 22 luglio, alle 21, in concerto il duo Matt Baker e Fabio Zambelli.

Fabio e Matt si sono conosciuti a Londra nel 2004, ed da allora e’ iniziato un sodalizio artistico che dura da 10 anni. Hanno suonato e inciso con il gruppo Quazamba, esibendosi in diversi club e sale da concerto in europa, e partecipato al London jazz festival a fianco della leggenda del vibrafono Dave Samuels. Il duo Zambelli/Baker nasce nel 2011 in seguito ad alcuni concerti in Spagna che hanno subito sucitato interesse e seguito. A fianco della chitarra di Fabio e del contrabbasso di Matt, si sono esibiti ospiti di valore come il vibrafonista Victor Mendoza ed il trombettista Voro Garcia. Il duo ha dato seguito a questo progetto incidendo nel 2014 il lavoro intitolato “Train to Laveno”, più pubblicato in CD dall’etichetta SedaJazz. La musica, in gran parte basata su composizioni originali, unisce atmosfere classiche ad improvvisazioni di jazz contemporaneo, oltre ad un personale stile ed interplay che il duo ha sviluppato in anni di attività.

A seguire degustazione di grappe offerte da Rossi D’Angera. Evento a numero chiuso, consigliata prenotazione. Ingresso soci 12€, ingresso non soci 15€

INFOLINE: info@asbam.it, Matteo +39 338 5991307, Lae +39 338 7951529.