Maturità: Aristotele al classico, allo scientifico la macchina che produce mattonelle

Secondo giorno di prova era per molti il più temuto. Gli studenti sono alle prese con la materia che ha caratterizzato il percorso di studi.

Aristotele è l’autore scelto per la seconda prova di greco al liceo classico. La traduzione proposta tratta dall’Etica Nicomachea. È considerato il primo trattato filosofico dedicato all’etica. Si tratta di appunti delle lezioni tenute da quello che è considerato, insieme a Platone e Socrate, il padre del pensiero filosofico occidentale. Il brano sottoposto ai maturandi tratta il tema dell’amicizia: “Cosa è il bene per l’uomo”.

Una macchina per produrre mattonelle quadrate il problema proposto agli studenti del liceo scientifico. Si basa sul problema generale di matematica della tassellazione del piano. Attraverso esempi pratici occorre spiegarne il funzionamento. Il secondo problema è legato allo studio di una funzione parametrica.

Al liceo delle Scienze umane è uscita la traccia: «Diritti umani e e principi democratici», con riferimenti a un brano di Conrad P. Kottak da «Antropologia culturale» e di Chiosso da «I significati dell’educazione. Teorie pedagogiche e della formazione».

All’artistico per l’indirizzo Architettura e Ambiente è richiesta la progettazione per realizzare un edificio che integri zone espositive e di rappresentanza. Per l’indirizzo Design la progettazione di un complemento d’arredo per un brand di una catena di ristoranti. Per l’indirizzo pittorico la traccia è dedicata ai sogni e all’utopia partendo da citazioni di Kennedy e Martin Luther King.

Al Liceo Linguistico per la prova di inglese è stato chiesto il commento di un articolo del quotidiano britannico ‘Financial Times’, dedicato al comportamento dei consumatori e dei consigli di vendita per gli acquirenti ‘irrazionali’.

Per gli istituti tecnici commerciali stato patrimoniale e conto economico: “dopo aver analizzato quanto riportato nella relazione sulla gestione, deve trarre gli elementi necessari per redigere lo stato patrimoniale e conto economico” di una società.

Viaggi di lavoro che uniscono proposte di svago sono al centro del tema dato agli studenti del tecnico turistico. La traccia cita un articolo del Telegraph dedicato a “The rise of ‘bleisure trips'”

Agli studenti degli istituti alberghieri è stato proposto un protocollo HCCP.

Intanto il Ministero rende note le percentuali degli studenti che hanno scelto le diverse tracce proposte per il tema: il più apprezzato è stato quello sui diversi volti della solitudine nell’arte e nella letteratura” (22%), a seguire l’analisi letteraria con l’antisemitismo raccontato da Bassani (18%). A seguire la traccia dedicata a “La ‘creatività’ è la straordinaria dote – squisitamente umana – di immaginare; risultato di una formula complessa, frutto del talento e del caso” (16,8), quindi il tema generale dedicato a “Il principio dell’eguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione” (14,8). Il 13,7% dei maturandi ha scelto la traccia sulla clonazione, il 13% quello di ambito storico-politico su “Masse e propaganda” e solo l’1% dei ragazzi ha affrontato il complesso tema storico sulla cooperazione internazionale partendo da un brano tratto da un discorso di Aldo Moro e da un brano dedicato ad Alcide De Gasperi.