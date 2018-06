Maxi aiuola mobile: nuovo investimento per sistemare l\'apertura

Quello dell’aiuola che dovrebbe aprirsi in occasioni di cortei e manifestazioni per permettere il passaggio della zona a traffico limitato a via San Giuseppe è uno dei temi più discussi in città.

L’Amministrazione in carica aveva deciso di togliere i paletti parapedoni, che andavano messi e tolti prima di ogni evento, di e mettere un’aiuola mobile in modo che corso Italia fosse più ordinato.

In realtà il dispositivo non ha mai funzionato. O meglio si apre ma con grandissima fatica e occupando una mattina di lavoro degli operai. Il Comune aveva assicurato che avrebbe fatto risolvere il problema all’azienda che l’aveva progettata e realizzata ma visto il tempo passato (l’aiuola è stata posizionata nella primavera 2017) si è deciso di dare l’incarico ad un’altra società con un costo di 6,6 mila euro.

Inoltre, si sta valutando la possibilità di un’azione legale contro l’azienda che non ha reso funzionale l’aiuola mobile.