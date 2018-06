Maynor, messaggio d’amore a Varese via Instagram

Autocandidatura, semplice ricordo o altro? Alla Openjobmetis impegnata nella campagna acquisti – QUI abbiamo fatto il punto della situazione – per il prossimo campionato di basket, è giunto oggi un “messaggio d’amore” piuttosto inatteso.

A spedirlo, da oltre oceano, uno dei giocatori più talentuosi ma anche “divisivi” degli ultimi anni: Eric Maynor. Il 31enne playmaker del North Carolina ha pubblicato sulle proprie “Instagram Stories” una sua foto in maglia biancorossa (scattata dal nostro Simone Raso), con tanto di menzione all’account ufficiale della Pallacanestro Varese, e con il motto “Win the day”, spesso utilizzato sui propri profili.

Onestamente pare difficile che Maynor sia oggi un candidato al ruolo di regista della prossima Openjobmetis – la sua ultima esperienza italiana, a Capo d’Orlando, è stata piuttosto deludente – anche se il rispetto verso coach Attilio Caja è reciproco nonostante la difesa (marchio di fabbrica dell’allenatore) non sia certo tra le specialità del giocatore americano. Anche se Eric ha esperienza italiana, è un regista puro e, a livello monetario, non sembra poter chiedere la Luna in questo momento.