MbNews taglia il traguardo dei 10 anni

La torta colorata e il selfie con lo smartphone, gli applausi a scena aperta ci stanno per un giornale che a Varesenews sentiamo vicino, animato da una passione fraterna del suo direttore, Matteo Speziali e dei collaboratori che con passione raccolgono, e riportano su MbNews quello che accade in un territorio chiave, la Brianza, che si pone da cerniera tra il centro e la periferia della regione.

«Questo primo decennio è volato – ha spiegato il direttore Matteo Speziali – Sembra ieri che con coraggio, ma anche un pizzico di follia, io e la mia socia, Simona Sala, abbiamo deciso di fondare MBNews. Una scommessa che ci ha portato fino ad oggi, quando abbiamo festeggiato questo traguardo. Le difficoltà e le sfide non sono mancate, ma anche tante soddisfazioni, sopratutto per aver negli anni lavorato sempre al meglio delle nostre possibilità, offrendo ai nostri lettori e ai nostri clienti le migliori soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato. L’avanguardia è il nostro presente. In questi 10 anni abbiamo anche incontrato e intervistato tante persone con le quali abbiamo condiviso questa esperienza, che ci hanno arricchito sia professionalmente sia nell’animo».

Un video che ha raccontato il giornale assieme alla testimonianza diretta della redazione ha completato il quadro della festa a cui hanno partecipato anche il sindaco di Monza, Dario Allevi, il presidente della Provincia, Roberto Invernizzi, e il vice presidente di regione Lombardia, Fabrizio Sala.