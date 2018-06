La comunicazione efficace con i bambini è alla base del metodo Gordon praticato dalla formatrice Alli Beltrame, divenuta un punto di riferimento per moltissime mamme varesine attive sul gruppo Facebook “Meglio prevenire che sgridare“ in cui raccontano le loro esperienze, chiedono e offrono supporto alle altre iscritte alle prese con il difficile compito di genitore.

“Il gruppo, anche se virtuale, è un ambiente ristretto pur contando oltre 3300 partecipanti, perché ogni iscrizione è filtrata da me e la discussione è gestita in modo che ogni mamma, qualunque sia il suo problema o il suo dubbio, si senta accolta, capita e sostenuta“, spiega la Beltrame che cancella commenti inutilmente ironici o giudicanti. La gestione del gruppo online è divenuto parte della quotidianità del suo lavoro, fatto di incontri e conferenze virtuali o di presenza, in tutta Italia. (Prossimo appuntamento a Varese il 24 novembre, ospitato come sempre dalla scuola montessoriana “Percorsi per crescere” di Calcinate del Pesce e dedicato alla Felicità).

“Contrariamente a quanto si possa pensare la comunicazione risulta più facile con i bambini più piccoli dove le parole contano, ma non c’è bisogno di parlare continuamente – spiega la Beltrame – il bambino piccolo ha una capacità logica e lessicale ridotta, quindi verbalizzare troppo lo confonde. Contano di più la vicinanza visiva, o il contatto e soprattutto saper mantenere la calma, anche davanti a una scenata“. Il concetto è semplice: se il bambino va in crisi l’adulto non deve agitarsi. “E tanto meno vergognarsi – precisa la formatrice – il filtro comportamentale del bambino arriverà con il tempo. L’importante è mantenere aperta una comunicazione autentica e per questo efficace”. Il che a volte significa anche mostrarsi fermi, autorevoli, senza dilungarsi in spiegazioni e mantenendo il controllo di toni e gesti.

Tra i temi che mettono maggiormente in crisi le mamme c’è proprio la gestione delle emozioni e della rabbia in primis, soprattutto quando i bambini sono piccoli. Altro argomento ricorrente riguarda la richiesta di autonomie, ad ogni età, in equilibrio tra timori dei genitori e pretese impossibili dei bambini.

“E poi la gestione del tempo – afferma la Beltrame – spesso nelle famiglie lavorano sia le mamme che i papà e la gestione del tempo diventa complicata, sia quando si tratta di ritagliarsi dei momenti esclusivi, sia nella lotta quotidiana di uscire in orario al mattino”.

Per informazioni info@educazioneresponsabile.com