Menzione d’onore del Compasso d’Oro al progetto di Lorenzo Pascucci

A poco più di due anni dalla costituzione, Milano Contract District ha ottenuto la Menzione d’Onore nell’ambito della XXV edizione del Premio Compasso d’Oro ADI, uno dei più autorevoli premi mondiali di design, conferito durante la recente cerimonia di premiazione nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano.

L’idea di MCD è del varesino Lorenzo Pascucci, la cui azienda di famiglia è presente sul territorio da più di trent’anni con Arredopiù a Varese sbarca sul mercato immobiliare di Milano nel 2016. Milano Contract District è la prima Design Platform al mondo che abbina strategie e servizi di marketing per il Real Estate, ovvero un network di partner che offre a chi costruisce e compra casa un pacchetto di inediti ed esclusivi servizi costruiti sulle esigenze del mercato immobiliare residenziale coniugati con il frammentato mondo di chi produce design.

L’idea è semplice quanto innovativa: in un accordo di partnership con i costruttori e i brand tra cui Ernestomeda, Flos, Fontanot, Bticino solo per citarne alcuni, il District offre a capitolato i complementi di arredo con una progettazione degli ambienti interni curata nei minimi dettagli, seguendo tutte le diverse fasi: dalla progettualità all’allestimento finale.

Una visita alla “casa campione” all’interno del cantiere o alla “Smart house” presso gli spazi di Milano Contract District permette di cogliere le potenzialità di quella che potrebbe diventare la propria casa e vedere in anteprima le diverse soluzioni.

MCD è diventato nel tempo anche uno spazio polifunzionale di oltre 1.700 mq, nel cuore di Milano che accoglie eventi e incontri di architettura, design e strategie immobiliari e conta oggi una solida struttura logistica interna con un team di più di 45 professionisti tra progettisti, architetti e interior designer.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo che si aggiunge ad un altro autorevole riconoscimento da parte della nostra Regione che ha inserito il nostro business model tra le ‘Eccellenze della Lombardia”, dichiara Lorenzo Pascucci, General Manager di Milano Contract District. “Oggi per proporre un oggetto residenziale è importante poter abbinare alla mera proposta immobiliare dei servizi di marketing e di vendita capaci di stimolare la domanda e la preferenza dell’immobile in una fase di lancio e, poi, di sostenerne coerentemente la scelta durante il lungo periodo che separa il compromesso dal rogito. Il District si pone quindi non solo come una piattaforma di brands di assoluta e riconosciuta qualità, ma anche come unica realtà in grado oggi di abbinare all’unicità dei prodotti di home design un’esclusiva “customer experience” capace di mantenere la ‘promessa del sogno di casa’ attraverso un percorso di personalizzazione inedito ed esclusivo. Il ‘prodotto nuova casa’ è infatti l’unico ad avere un tempo di consegna al cliente che, a differenza di qualunque altro mercato, può durare dai mesi agli anni. Per poter perseguire l’obiettivo di chi sviluppa immobili di vendere quanto più possibile sulla carta – prosegue il General Manager di MCD – è divenuto quindi necessario garantire a coloro che scelgono in fiducia e in largo anticipo, un percorso esperienziale di customizzazione della propria abitazione che sappia tramutare l’attesa della consegna dell’abitazione in un viaggio senza stress fatto di consulenza, eventi e molteplici possibilità di personalizzazione interamente coordinate e implementate in cantiere da un’unica regia a monte. Questa è la forza di Milano Contract District” – conclude Pascucci.

Dalla sua inaugurazione ad oggi, Milano Contract District ha in attivo partnership su oltre 55 cantieri della città di Milano e non solo con un portafoglio di oltre 1.300 unità abitative che andranno in consegna tra la fine di quest’anno ed il 2020. Tra i clienti e i progetti più significativi citiamo Citylife con Generali, Bnp Paribas RE, Savills, Nexity, Reale Immobili (la divisione RE di Reale Mutua), i fondi di investimento Polis, InvestiRE sgr, le imprese Rusconi, Borio Mangiarotti, Mangiavacchi e Pedercini e molti altri importanti players nazionali e internazionali.