Il mercato del GiustoInPerfetto festeggia l’estate

Sarà il caldo o la bella esperienza della festa del Paese dei bambini di inizio giugno, ma la versione estiva del Mercato del GiustoInPerfetto sarà particolarmente adatta ad accogliere i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento, come sempre, è per la prima domenica del mese, pensata questa volta come una vera e propria giornata di festa per celebrare l’arrivo dell’estate.

Sin dalle 10 del mattino di domenica 1 luglio si potrà girare per gli stand del mercato bio e solidale del GiustoInPerfetto, ricchi di prodotti biologici, etici, artigianato etnico e solidale e bancarelle di hobbisty attenti alla tematica del riciclo e dell’utilizzo di materiali naturali. L’esposizione proseguirà per tutta la giornata in piazza Libertà e dintorni accompagnata da spettacoli teatrali, musica, laboratori, attività per i più piccoli e, negli orari di pranzo e cena, dallo stand gastronomico. Il tutto tra vicoli e cortili di questo paese incastonato tra i boschi del Parco del Campo dei Fiori che per natura invita al gioco.

Torna per i più piccoli la possibilità di fare un giro in groppa ai pony allevati nella zona del Martinello, oppure quella di cimentarsi con la parete d’arrampicata in tutta sicurezza. A disposizione dei bambini anche mappe per la caccia al tesoro, giochi d’acqua, in legno e di una volta oltre al laboratorio di riciclo a cura dell’associazione Garage 58 e allo spazio dedicato alla manutenzione delle biciclette di grandi e piccini, dove sistemare la propria due ruote per poi pedalare liberamente per il centro del paese, chiuso al traffico per l’occasione.

Tra le attrazioni del pomeriggio il concerto di Valentin Mufila e i Mapendo Africa Sound e lo spettacolo “Dudù nella preistoria” con l’artista giapponese Shinya Murayama del Teatro Family (l’evento, previsto alle 15 davanti alla chiesa di Sant’Appiano, ed è parte della rassegna Terra e Laghi). In serata dopo cena un nuovo spettacolo a Casa Betlem a cura di Teatro Periferico.

Aggiornamenti e maggiori informazioni sulla pagina Facebook del GiustoInPerfetto