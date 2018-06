“Mia Cara Dolce Coscienza”, il nuovo singolo de Gli Amanti

Mia Cara Dolce Coscienza è il nuovo singolo de Gli Amanti. Il brano è il primo assaggio dell’album in uscita in autunno, che porta con sé molte novità, in primis una nuova formazione e inedite evoluzioni sonore. Dopo qualche anno di silenzio da Strade e Santi, il suo disco d’esordio uscito per Universal Music Italia, candidato alle Targhe Tenco come Miglior Opera Prima, e reduce da un tour di quasi tre anni, la band torna in maniera completamente indipendente.

In MIA CARA DOLCE COSCIENZA l’eleganza cantautorale de Gli Amanti viene riproposta con un sound inedito e fresco, lasciando inalterata la vocazione pop della band. Sonorità bohémien arrivano alle orecchie dell’ascoltatore senza distrazioni elettroniche o arrangiamenti barocchi. Nel video viene tradotta in immagini l’atmosfera del brano: persone, incontri più o meno pericolosi sono il punto di partenza per esistenze spinte al limite.

Con questo brano Gli Amanti dimostrano ancora grande cura nei dettagli, la cover infatti è il primo di una serie di scatti che andranno a formare un concept fotografico, un artwork legato a doppio filo con le canzoni presenti nel nuovo disco che verrà svelato con le prossime uscite. “Un brano necessario, il brano da cui partire, da cui poter ricominciare, e il titolo parla già di noi. La copertina ve la racconteremo più in là”.