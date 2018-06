Pochi microfoni al processo Cazzaniga, battibecco tra la Corte e gli avvocati

Battibecco in aula tra la schiera di avvocati impegnati nel processo a Leonardo Cazzaniga e la presidente della sezione penale (e della corte d’Assise) Renata Peragallo sulla mancanza di microfoni nell’aula Falcone e Borsellino.

L’avvocato di Clelia Leto, Carlo Basilico, ha fatto presente la difficoltà per le parti civili di intervenire anche solo per una opposizione a causa della totale assenza di microfoni nella parte di aula solitamente occupata dalle parti civili e dai rispettivi legali: «Non sarebbe possibile spostarne uno da questa parte?» – la richiesta del legale.

Piccata la risposta della presidente Peragallo: «Avete uno spazio riservato nella parte delle difese. Sono lamentele inutili per le quali non possiamo fare nulla. I microfoni sono quelli che sono e se non vi sta bene andate a fare processi in altri tribunali».