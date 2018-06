Migranti tentano il viaggio verso la Germania sui treni merci dell’Hupac

Migranti della Sierra Leone, della Costa d’Avorio e della Guinea hanno tentato il viaggio verso la Germania a bordo di un container stoccato su un carro ferroviario dell’Hupac che, però, proprio da lì era appena giunto nello scalo intermodale.

La scoperta l’hanno fatta i dipendenti che hanno avvisato i carabinieri alle prime ore di questa mattina (mercoledì). I militari del nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti presso l’area doganale e hanno rintracciato un 25enne con permesso di soggiorno, un 28enne richiedente asilo e una 17enne della Sierra Leone, un 21enne della Guinea e un 25enne della Costa d’Avorio.

I 5 giovani erano nascosti all’interno di un container di proprietà di una azienda danese “dsv” posizionato su un vagone ferroviario. Erano riusciti ad entrare dopo aver praticato un foro sulla parte superiore.

Avendo letto che sul container vi erano indicazioni in lingua tedesca, i migranti sono saliti a bordo del convoglio, convinti che lo stesso fosse in partenza per la Germania.

Quel treno, in realta’, era appena giunto dalla Germania e non sarebbe ripartito per diversi altri giorni, in attesa di essere nuovamente caricato di merci.

La minorenne, allontanatasi volontariamente nello scorso maggio da un centro di prima accoglienza di Catania, è stata affidata ad una comunità per minori della zona, su disposizione della competente autorità giudiziaria minorile.

Per tutti operazioni sono state effettuate le operazioni di fotosegnalamento ed una inevitabile (e d’ufficio) segnalazione alla procura per danneggiamento del container fche comunque, considerate le condizioni di necessità, dovrebbe chiudersi con una archiviazione.

Ciò che fa pensare è che potrebbe non trattarsi del primo tentativo dei migranti di utilizzare i treni merci dell’Hupac per tentare il viaggio della speranza verso il nord Europa.