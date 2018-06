Milano batte Trento ed è campione d’Italia

Lo scudetto del basket torna a Milano: l’Olimpia di coach Simone Pianigiani conquista il titolo tricolore sul campo di Trento, al termine della sesta gara di finale. Quattro a due il punteggio complessivo per l’EA7 che ha piegato l’ultima resistenza dei padroni di casa con un netto 71-96 in un match che i biancorossi hanno comandato fin dal primo periodo. (Foto: Kuzminskas – da Legabasket)

Ancora una volta il protagonista principale della sfida è stato Andrew Goudelock, già autore della giocata decisiva in Gara5 con la stoppata decisiva all’ultimo secondo su Sutton. E proprio la giocata che ha concluso la scorsa partita è stata probabilmente quella che ha cambiato in via definitiva l’inerzia di queste finali. L’ex Maccabi ha realizzato 21 punti, ben supportato dalla coppia baltica formata da Kuzminskas e Bertans, fino a qui piuttosto alterni. La Dolomiti Energia – che ha giocato l’intera serie senza Diego Flaccadori, che si opererà per un piccolo problema cardiaco – ha avuto 15 punti da Sutton, 14 a testa da Forray e da Shields, autore di una finale scudetto eccellente.

Con quello conquistato stasera, l’Olimpia Milano porta a 28 il computo dei propri scudetti (compreso quello del 1966, vinto sul campo da Varese e poi revocato con una decisione mai accettata nella Città Giardino); gli eredi delle “Scarpette Rosse” hanno vinto tre degli ultimi cinque titoli, rispettando quest’anno un pronostico che li vedeva favoriti.