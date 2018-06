Mimmo, il cacciatore di edifici abbandonati

Dove c’è un cancello chiuso e un luogo abbandonato c’è lui, Mimmo Amerelli, una sorta di “cacciatore del passato”.

Chi è iscritto al nostro gruppo facebook Oggi nel Varesotto lo conosce bene: la sua passione è postare foto di “archeologia industriale”. Fabbriche, ex discoteche, colonie estive, ogni edificio che ha avuto una storia lo ammalia.

«È il mio hobby, io faccio l’operaio ma quando mi capita, e sono in giro per la provincia, mi fermo e scatto qualche foto – spiega Mimmo, nome vero cognome di fantasia – Mimmo Amerelli era il dj protagonista di un brano di Luca e Paolo: su Facebook mi chiamo così, preferisco restare nell’ombra».

Galleria fotografica Com'è oggi il Caminaccio 4 di 24

Quel che si sa è che ha 54 anni e ha la passione per gli edifici abbandonati: «Per me è un modo di ridare vita a questi luoghi un tempo molto frequentati. Tutti hanno ricordi dei posti che fotografo: ci andavano a lavorare, o a ballare. Quando passo davanti a una rovina, entro e scatto foto con il mio cellulare; no, niente macchina fotografica, mi piace l’istantanea, la foto fatta al volo e non studiata. Ci tengo a dire che mi muovo in massima sicurezza: entro solo dove non si corrono pericoli e non tocco niente. Cammino un po’ tra corridoi e le stanze abbandonate e poi me ne vado».

Mimmo è riservato, parla a voce bassa: alla fine della conversazione si ha quasi l’impressione che siano questi edifici “con l’anima” a cercare lui. «Provo un po’ di suggestione quando entro, ma non ho paura. Lì una volta c’era tanta vita. E la si respira nell’aria»