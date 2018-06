Continuano in Lombardia le serate di selezione per Miss Italia, e continuano i riconoscimenti per le bellezze della provincia.

Galleria fotografica Miss Loves Nature Equilibra è di Varese 4 di 8

Nell’ultima tappa, Miss Melegnano, il titolo di Miss Loves Nature Equilibra è andato a una rappresentante di Varese: Federica Perucchetti (nella foto in alto) è la terza delle 5 premiate della serata: varesina doc, 22 anni, ama la moda a 360° ha praticato per 13 anni pallavolo a livello agonistico. Ora lavora in un negozio di borse e pelletteria del centro. Magari la riconoscete…

Anche la miss quarta classificata è della provincia: si chiama Greta Beraldo, ha solo 17 anni, è di Gallarate. Amante della musica, del canto, del ballo, suona il pianoforte ma la sua passione più grande è l’equitazione.

Greta Beraldo

Per la cronaca, il titolo di Miss Melegnano, attribuito alla prima classificata della serata, è andato a Ersilia Mazzola, 21 anni, che abita a Robbio in provincia di Pavia, mentre al secondo posto si è classificata Giada Loda di Buccinasco, 23 anni.