Mobilità, ambiente e Lia all’esame della Regio insubrica

Si è svolta questra mattina a Mezzana la riunione dell’ufficio di Presidenza e del Comitato direttivo della Comunità di lavoro Regio insubrica, sotto la presidenza del vice presidente della Regione Piemonte Aldo Reschigna, alla presenza del neo assessore Massimo Sertori per Regione Lombardia e del consigliere di Stato Norman Gobbi per il Canton Ticino.

Ufficio di presidenza e Comitato direttivo hanno affrontato diversi temi di particolare attualità e rilevanza per il territorio di riferimento.

In particolare le parti si sono reciprocamente aggiornate sulle tematiche legate alla mobilità, quali la riapertura della strada statale 337 della Valle Vigezzo e la navigazione dei laghi, con particolare riferimento ai primi mesi di attività del consorzio italo-svizzero per lo sviluppo del servizio di linea e turistico.

Durante i lavori, anche in vista della prossima assemblea generale che si terrà a Mezzana il 14 giugno, sono state prese in esame le attività dei tavoli tecnici tematici, quali le Giornate insubriche del verde pulito, la quesione degli inerti e la Protezione civile, con l’esercitazione prevista in provincia di Lecco l’8 e 9 giugno.

Infine, nel corso della seduta, si è fatto il punto sugli ultimi sviluppi relativi all’Albo ticinese degli artigiani (Lia) e sono state valutate le domande di patrocinio e contributo dei progetti portati all’attenzione della Regio insubrica.