Mondiali di Russia 2018, il calendario delle partite

(Foto Facebook – FIFA World Cup)

Non sarà certo un mondiale come gli altri per noi italiani, ma la passione per il calcio ci spingerà inevitabilmente a guardare se non tutte, almeno la maggior parte delle partite che si giocheranno in Russia. Qualcuno ha già scelto una nazionale da sostenere, qualche altro invece le guferà tutte. In ogni ogni, vi forniamo il calendario completo dall’inaugurazione del 14 giugno alla finalissima del 15 luglio.

Giovedì 14 giugno

Cerimonia di apertura ore 14.00

Russia – Arabia Saudita ore 17.00 (Canale 5)

Venerdì 15 giugno

Egitto – Uruguay ore 14.00 (Italia 1)

Marocco – Iran ore 17.00 (Italia 1)

Portogallo – Spagna ore 20.00 (Canale 5)

Sabato 16 giugno

Francia – Australia ore 12.00 (Italia1)

Argentina – Islanda ore 15.00 (Italia1)

Perù – Danimarca ore 18.00 (Italia1)

Croazia – Nigeria ore 21.00 (Italia1)

Domenica 17 giugno

Costarica – Serbia ore 14.00 (Italia1)

Germania – Messico ore 17.00 (Italia1)

Brasile – Svizzera ore 20.00 (Canale 5)

Lunedì 18 giugno

Svezia – Sud Corea ore 14.00 (Italia1)

Belgio – Panama ore 17.00 (Italia1)

Tunisia – Inghilterra ore 20.00 (Italia1)

Martedì 19 giugno

Colombia – Giappone ore 14.00 (Italia1)

Polonia – Senegal ore 17.00 (Italia1)

Russia – Egitto ore 20.00 (Italia1)

Mercoledì 20 giugno

Portogallo – Marocco ore 14.00 (Italia1)

Uruguay – Arabia Saudita ore 17.00 (Italia1)

Iran – Spagna ore 20.00 (Italia1)

Giovedì 21 giugno

Danimarca – Australia ore 14.00 (Italia1)

Francia – Perù ore 17.00 (Italia1)

Argentina-Croazia ore 20.00 (Canale 5)

Venerdì 22 giugno

Brasile – Costarica ore 14.00 (Italia1)

Nigeria – Islanda ore 17.00 (Italia1)

Serbia – Svizzera ore 20.00 (Italia1)

Sabato 23 giugno

Belgio – Tunisia ore 14.00 (Italia1)

Sud Corea – Messico ore 17.00 (Italia1)

Germania – Svezia ore 20.00 (Canale 5)

Domenica 24 giugno

Inghilterra – Panama ore 14.00 (Italia1)

Giappone – Senegal ore 17.00 (Italia1)

Polonia – Colombia ore 20.00 (Italia1)

Lunedì 25 giugno

Russia – Uruguay ore 16.00 (Italia1)

Arabia Saudita – Egitto ore 16.00 (canale 20)

Spagna – Marocco ore 20.00 (Italia1)

Iran – Portogallo ore 20.00 (canale 20)

Martedì 26 giugno

Danimarca – Francia ore 16.00 (Italia1)

Australia – Perù ore 16.00 (canale 20)

Argentina – Nigeria ore 20.00 (Italia1)

Islanda – Croazia ore 20.00 (canale 20)

Mercoledì 27 giugno

Sud Corea – Germania ore 16.00 (Italia1)

Messico – Svezia ore 16.00 (canale 20)

Serbia – Brasile ore 20.00 (Italia1)

Svizzera – Costarica ore 20.00 (canale 20)

Giovedì 28 giugno

Senegal – Colombia ore 16.00 (Italia1)

Giappone – Polonia ore 16.00 (canale 20)

Inghilterra – Belgio ore 20.00 (Italia1)

Panama – Tunisia ore 20.00 (canale 20)

OTTAVI DI FINALE

Sabato 30 giugno: Ottavo 1, ore 16.00 (Canale 5)

Sabato 30 giugno: Ottavo 2, ore 20.00 (Canale 5)

Domenica 1 luglio: Ottavo 3, ore 16.00 (Canale 5)

1 luglio: Ottavo 4, ore 20.00 (Canale 5)

Lunedì 2 luglio: Ottavo 5, ore 16.00 (Canale 5)

Lunedì 2 luglio: Ottavo 6, ore 20.00 (Canale 5)

Martedì 3 luglio: Ottavo 7, ore 16.00 (Canale 5)

Martedì 3 luglio: Ottavo 8, ore 20.00 (Canale 5)

QUARTI DI FINALE

Venerdì 6 luglio: Quarto 1, ore 16.00 (Canale 5)

Venerdì 6 luglio: Quarto 2, ore 20.00 (Canale 5)

Sabato 7 luglio: Quarto 3, ore 16.00 (Canale 5)

Sabato 7 luglio: Quarto 4, ore 20.00 (Canale 5)

SEMIFINALI

Martedì 10 luglio: Semifinale 1, ore 20.00 (Canale 5)

Mercoledì 11 luglio: Semifinale 2, ore 20.00 (Canale 5)

FINALI

Sabato 14 luglio: Finale 3/4 posto, ore 20.00 (Canale 5)

Domenica 15 luglio: Finale 1/2 posto, ore 20.00 (Canale 5)