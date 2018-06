Il mondo del ghiaccio varesino piange Romeo Tigliani

E’ scomparso oggi Romeo Tigliani, figura storica del Palaghiaccio di Varese, luogo al quale era visceralmente legato e che ha segnato ogni momento della sua vita dal suo trasferimento da Bolzano, sua città natale.

Romeo è stato un atleta di grande valore, portiere storico del Bolzano con cui ha vinto due scudetti nel 1973 e 1977. Ha collezionato diverse presenze in Nazionale ed ha ricevuto la Medaglia di Bronzo del Coni per meriti sportivi.

A Varese ha collaborato con quasi tutte le società di gestione del Palazzo del Ghiaccio attraversando fallimenti, alluvioni e gestioni comunali sempre prendendosi cura maniacalmente della pista ghiaccio (tra le altre cose guidava la “Zamboni”), fatto che lo ha portato ha collaborare anche con Rai 1 a Roma in occasione della trasmissione Notti sul Ghiaccio. Era persona nota e amata da tutti i frequentatori del Palaghiaccio.

In sua memoria pubblichiamo un ricordo inviatoci da Matteo Cesarini, presidente dei Killer Bees, società che attualmente gestisce la struttura di via Albani.

“Ciao Romy, hai sempre saputo farci ridere con una delle tue battute politically non correct che sapevano però rendere sempre chiaro il messaggio che volevi lanciare…. Non tutti sanno che eri una persona di grande cultura e che senza il tuo supporto probabilmente oggi non staremmo più pattinando sul ghiaccio del Palalbani, Pista che hai odiato e amato e che ha segnato ogni momento della tua vita a Varese. Ricordo la tua emozione di quando dopo anni scendemmo insieme in sala compressori, il tuo regno , e dopo alcune mie domande vedendo lo stato delle macchine tu mi dissi “Non sta a preoccuparte, la stagione la tiremo tranquilli… non andare nel Panìco…” ed è anche per questo che tutti i pattinatori del Palaghiaccio di Varese ti devono essere grati…. Mancheranno le chiacchierate, le litigate e le battute ma soprattutto le risate perchè di quelle ne distribuivi ogni giorno moltissime… Ciao Romy !!