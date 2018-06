Monti: “Il Del Ponte va potenziato ma dobbiamo accelerare sull’autonomia”

« Da Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia ritengo che l’Ospedale Del Ponte resta prioritario e porterò all’attenzione dell’Assessore e del Governatore Fontana i temi che restano aperti per cercare di garantire un funzionamento efficiente e sfruttare il massimo del potenziale di questa struttura».

Il presidente Emanuele Monti assicura azione per sbloccare l’empasse in cui si trova l’ospedale del bambino e della mamma che non può aprire i nuovi reparti a causa della mancanza di fondi: «L’Ospedale Pediatrico Del Ponte, concepito come polo del bambino che deve entrare in rete con gli altri ospedali del bambino di Regione Lombardia e che serve un territorio molto ampio, costituisce una priorità e intendo essere parte attiva per il suo pieno sviluppo. Per far funzionare questo presidio a pieno regime, però, è necessario rimuovere i due grandi ostacoli figli dei Governi romani precedenti e che riguardano direttamente il personale sanitario. Da una parte è urgente rimuovere una volta per tutte il numero chiuso di accesso alle facoltà di medicina, che attualmente non riescono a garantire un adeguato ricambio generazionale di medici in diverse specialità, fondamentali per la nostra sanità. Dall’altro bisogna spazzare via quella legge che ci impedisce nuove assunzioni, nonostante i conti in ordine, e impone lo stesso budget del 2004 per la spesa sul personale, addirittura diminuito dell’1,5%.

In questo senso la nuova Giunta regione non sta certamente perdendo tempo, come dimostrato anche dall’incontro che si è tenuto ieri a Roma proprio sul tema dell’autonomia e che ha visto la presenza del Presidente Fontana. Siamo intenzionati a spingere sull’acceleratore delle riforme: per ottenere più risorse, per gestire finalmente senza lacci a vincoli odiosi la sanità lombarda l’autonomia rappresenta una tappa obbligata».