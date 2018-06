Monti smentisce Astuti: “Il punto nascita di Cittiglio non chiude”

«Il punto nascita di Cittiglio non è a rischio». Dopo la puntualizzazione fatta dal consigliere del PD Samuele Astuti sul numero di parti effettuati al Pia Luvini nel 2017, sotto i 500, il presidente della Commissione sanità Emanuele Monti assicura sulla futura operatività del presidio: « Il punto nascita di Cittiglio fornisce un servizio ad un territorio che comprende anche Luino, dove la chiusura del punto nascite e della pediatria ha portato il bacino di utenza a gravitare proprio su Cittiglio. Dire che questo servizio sarebbe a rischio rappresenta solo uno spauracchio portato avanti da un Pd ormai alla frutta».

«Ribadito ciò è bene sottolineare come il punto nascita di Cittiglio, dopo l’evoluzione del progetto su Angera, sia divenuto ancora più centrale nella sanità varesina; non sussistono quindi rischi circa la prosecuzione del suo compito».

«Personalmente ritengo che su certi argomenti, in primis la sanità, sia fondamentale lavorare insieme lasciando da parte le polemiche, che certo non fanno bene ai cittadini, perché finiscono inevitabilmente col diffondere paure immotivate. Sono certo che il consigliere Astuti – conclude Emanuele Monti – saprà dare il suo contributo costruttivo in questo senso».