Moriggia in festa tra paella, moto spettacoli e momenti religiosi

Quella del 2018 è la 34esima edizione della Festa della Comunità di Moriggia: anche quest’anno si sono fatte le cose in grande con appuntamenti di tutto rilievo come quello di sabato 23 giugno alle 21.15 quando, direttamente da Zelig, Fabrizio Fontana interpreterà i suoi personaggi tra cui James Tont. Le risate sono assicurate e non rimane che dire «le so tutte».

Come da tradizione la Festa della Comunità ha come fiore all’occhiello gli stand gastronomici che saranno il filo conduttore della festa: visto il successo dell’anno precedente verranno replicate la paella alla valenciana (giovedì 21 e 28 giugno) e lo stand per un fresco e gustoso gelato artigianale (presente tutte le serate della festa), oltre alle caratteristiche casette di legno, simili a quelle natalizie, con crepes, caramelle e ghiottonerie varie; in più le novità della casetta per la frutta e cioccolato e la serata dedicata alla porchetta (venerdì 22 giugno).

La festa ospiterà i consueti appuntamenti sportivi con i tornei di calcio intitolati alla memoria di don Romeo Recalcati ed Enzo Sartorio a cui si aggiungeranno i giochi per i bambini, la pesca di beneficenza e gli altri spettacoli musicali e di intrattenimento: giovedì 21 giugno alle 21.15 musica da ballare e karaoke con i Blu Notte; venerdì 22 giugno spettacolo teatrale “Aladin” messo in scena dai ragazzi di II e III media con una storia che offre a tutti una riflessione sul senso di non sembrare ciò che non si è; domenica 24 giugno serata musicale con Radioliga Tribute Band; giovedì 28 giugno torneo di burraco; sabato 30 giugno Carletto Bianchessi, direttamente da Colorado, capace, con il suo ritmo ed il coinvolgimento del pubblico, di far letteralmente “scoppiare” dalle risate; la serata sarà introdotta dal Magic Alan Show per una esplosione di magia per i più piccoli. Infine, domenica 1° luglio musica dal vivo con il gruppo “4Dancing” che presenterà uno spettacolo di intrattenimento musicale con revival, dance italiana e cover dagli anni 70 ai giorni nostri, a seguire i giochi pirotecnici.

La principale novità di quest’anno riguarda però il mondo del motociclismo. Organizzato in collaborazione con il Moto Club Cascinetta, si svolgerà sabato 30 giugno e domenica 1° luglio il Motorday Gallarate 2018, con un programma ricco di iniziative: sabato 30, dalle ore 9 alle 12, nel piazzale dell’oratorio, corso di guida sicura in collaborazione con la Polizia locale di Gallarate; nel pomeriggio esposizione di moto e capi di abbigliamento per il settore. Domenica 1° luglio dalle ore 9 nel parcheggio esterno alla piscina, ritrovo dei motociclisti, benedizione delle moto e partenza per la parata nei rioni cittadini che culminerà in piazza Libertà nel centro di Gallarate; al pomeriggio l’esposizione prosegue in oratorio.

Numerosi anche gli appuntamenti religiosi: sabato 23 giugno la s. Messa prefestiva delle 17.30 sarà presieduta dal novello sacerdote don Andrea Scaltritti originario di Jerago (nel nostro Decanato) e ordinato sacerdote lo scorso 9 giugno; infine domenica 24 giugno la s. Messa sarà posticipata alle ore 11 e verrà presieduta da Sua Eminenza Card. Francesco Coccopalmerio, presidente emerito del Pontificio consiglio per i testi legislativi; sabato 30 giugno la s. Messa delle 17.30 sarà presieduta da don Simone Riva, anch’egli ordinato sacerdote lo scorso 9 giugno; infine domenica 1 luglio la s. Messa, posticipata alle ore 11, sarà presieduta da don Luigi Pisoni, parroco di Moriggia e di Crenna.

Tutti gli eventi si terranno all’Oratorio “cardinal Schuster” di via Gramsci 95 a Moriggia di Gallarate, anche in caso di brutto tempo.