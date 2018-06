È morto Pierre Carniti

Pierre Carniti, storico segretario generale della Cisl, si è spento in ospedale a Roma all’età di 81 anni. Era nato nel 1936 a Castellone, in provincia di Cremona, nel 1970 era diventato segretario della Fim, l’organizzazione dei metalmeccanici della Cisl, di cui era diventato poi segretario dal 1979 al 1985.

Annamaria Furlan, segretario nazionale della Cisl, lo ricorda così: «È stato un sindacalista che ha segnato un’epoca. Un punto di riferimento per tutti i lavoratori italiani. Un grave lutto per la Cisl e per tutto il movimento sindacale» (Fonte Cisl).

Carniti è stato anche europarlamentare per due legislature, dal 1989 al 1999, e senatore, eletto con il Psi, nel 1993 e nel 1994.