Motor Day Gallarate: attenzione alle strade chiuse

È tutto pronto per ospitare, domenica 1 luglio dalle 10.30 alle 12.30 il Motor Day Gallarate. Le moto diventeranno padrone delle strade cittadine. Sarà l’evento clou del secondo giorno dell’evento organizzato dal MotoClub Cascinetta ( qui il programma intero) e patrocinato dall’amministrazione comunale con l’assessorato allo Sport.

Galleria fotografica Gallarate Motor Day foto Uboldi 4 di 19

Per permettere la manifestazione verranno chiuse al traffico privato le vie interessate dal circuito.

In particolare non si potrà transitare nelle seguenti vie: via Gramsci, via Monte Leone, largo Mozart, via Monte San Martino; via Tonale, via Egeo; via De Amicis; via della Repubblica; via Santa Margherita; via Nascimbene; via Sottocosta di Crenna; via Federico Confalonieri; via Campo dei Fiori; via Maroncelli; piazza Diaz; via Statuto; via Varese; via Pegoraro; via Cristoforo Colombo; via Vittorio Veneto; via XXIV Maggio; via Timavo; via Monte Santo; viale Lombardia; via Pier Capponi; ponte della Mornera; via Buonarroti; via Madonna in Campagna; via Forze Armate; via Leardi; via Picalli; via Checchi; via Nazzaro; via Cappellini; via Arno; piazza Piemonte; via Cappuccini; via Fermi; via Carlo Noè; via Padre Igino Lega; via Roma; corso Sempione; via Amatore Sciesa; corso Sempione; piazzale Palmiro Togliatti; piazza Risorgimento; via Verdi, piazza Libertà