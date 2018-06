Il Movimento 5 Stelle mette radici a Cassano

Il Movimento 5 Stelle sbarca anche a Cassano Magnago. Partito di governo, ma ancora strutturato in modo molto “liquido”, vede appunto la nascita di un gruppo anche nella quarta città della provincia per numero di abitanti.

Nel 2017 il Movimento era stato il grande assente delle elezioni comunali, un po’ un’anomalia in una città di medie dimensioni e in un momento di crescita dei pentastellati. Ma nel 2018 si è scoperto “forte di 2874 voti presi alle ultime elezioni politiche”: gli attivisti promettono che “faranno sentire la loro presenza in città con proposte concrete su temi d’interesse collettivo. Il gruppo Attivisti 5 Stelle Cassano Magnago è già formato, con la stretta collaborazione di paesi limitrofi e degli eletti della provincia”, a partire da Fagnano Olona, Castelseprio e da Cairate, altro gruppo nato da poco.

Il gruppo si troverà “regolarmente una volta al mese” in “un luogo pubblico”, anche se poi cè anche il consueto luogo d’aggregazione digitale, tramite la pagina Facebook “Attivisti 5 Stelle Cassano Magnago.

Il primo incontro? Giovedì 7 giugno, alle 20.30, “con un momento di convivialità alla pizzeria Il Fumetto a Cassano Magnago”.