Nuovo muro di recinzione allo stadio comunale di Castellanza

Sono iniziati in questi giorni i lavori di rifacimento del muro di recinzione dello stadio comunale “Giovanni Provasi” utilizzato per il gioco del calcio dalla Usd Castellanzese 1921.

L’intervento di sistemazione e messa in sicurezza in conseguenza dei i crolli avvenuti nel 2016, dopo la demolizione e la predisposizione di nuove opere di fondazione, prevede la posa di pannelli prefabbricati in calcestruzzo simili a quelli già posizionati in Via Diaz, di 2.50 m di altezza, come da regolamento CONI.

La vecchia muratura di cinta dello stadio risaliva agli anni ’20 del secolo scorso ed era stata realizzata priva di fondazioni vere e proprie, con una tipologia di calcestruzzo senza armatura. Dopo un secolo lo stato di conservazione era molto precario e pericoloso. In tali condizioni si è ritenuto indispensabile un intervento radicale con demolizione e ricostruzione totale per garantire stabilità e sicurezza.

Un primo intervento è avvenuto nel 2009 ed in quella occasione venne rifatto solo il tratto di muro prospicente la via Diaz. Ora si interviene sul lato di via General Cadorna e sul lato a nord al confine con Legnano, dove parte della recinzione è stata abbattuta causa cedimenti e crolli nel dicembre 2016 e sostituita, in attesa dei lavori, con un tratto di recinzione metallica.

Si tratta di un intervento molto significativo ed oneroso del valore di 133.000 euro. E’ un opera indifferibile ed è stata interamente progettata dall’ufficio tecnico del comune senza conferimento di incarichi esterni. I tempi di esecuzione sono stati programmati per non interferire con l’utilizzo del campo di calcio per terminare i lavori prima dell’inizio della prossima stagione agonistica.