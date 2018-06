Musica, cibo e negozi aperti di sera. Torna Rosa Shopping

Torna “Rosa Shopping”, la manifestazione di negozi aperti di sera ed eventi che da undici anni rallegra i giovedì sera del centro storico di Gavirate.

Galleria fotografica Gavirate Rosa Shopping, l\'inaugurazione 4 di 5

Anche per l’edizione 2018, sono in programma quattro appuntamenti a partire da giovedì 21 giugno.

L’inaugurazione è prevista alle 21: « Anche quest’anno – commenta il presidente del Distretto 2 Laghi Marco Bioli – si riconferma l’apertura serale dei negozi del centro storico con un ricco calendario di eventi e manifestazioni, per rendere Gavirate ed il suo centro attrattivo e accogliente. Famiglie, ragazzi e un pubblico eterogeneo potranno trovare un’offerta per tutti i gusti musicali ed enogastronomici. Grazie all’impegno di Distretto Due Laghi, Commercianti, Ascom, Proloco Gavirate e amministrazione Comunale. Un grazie particolare al Vice Sindaco Massimo Parola e all’infaticabile Valeria Papa, che con consolidata collaborazione pongono le basi per un’ottima riuscita della manifestazione».

Ogni giovedì si caratterizzerà in modo differente:

Giovedi 21 Giugno con balli e musica nelle vie e nelle piazze .

Giovedi 28 Giugno grande concerto della Rufus Band uno spettacolo dove il pubblico è parte attiva, oltre a musica nelle vie e degustazione dei prodotti locali.

Giovedi 05 Luglio con balli e musica nelle vie e nelle piazze .

Giovedi 12 Luglio Grande Kermesse con Miss Lago Maggiore una delle 20 tappe 2018