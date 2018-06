Musica e cibo di strada, Madonna Regina scopre la movida

Prende il via sabato 9 giugno a Madonna Regina (via Favana) Street Sounds, evento a base di musica dal vivo, street food e tanto divertimento, organizzato dall’Amministrazione comunale e dal Gruppo Ceriani con la collaborazione di Nuova Busto Musica per i contenuti artistici e musicali e di Melt Communication per la parte gastronomica.

A partire dalle 17 e fino alle 23 si alterneranno gruppi che suoneranno musica dal vivo, dj set e momenti di karaoke: non mancherà il miglior cibo da strada per chi si vorrà fermare per l’aperitivo o la cena.

L’evento sarà replicato il 23 giugno, alla vigilia della festa patronale di san Giovanni, a Sacconago (piazza della Chiesa vecchia) con la collaborazione dell’Associazione Commercianti Sacconago, mentre la serata prevista a metà maggio a sant’Anna, poi annullata a causa del maltempo, sarà riprogrammata nelle prossime settimane.

Il tutto si svolgerà grazie al supporto delle realtà parrocchiali e delle associazioni di quartiere e allo sponsor Ceriani Auto: “con un lavoro di rete molto accurato – afferma l’assessore al Marketing territoriale Paola Magugliani – portiamo un evento a costo zero fuori dal centro e coinvolgiamo il quartiere in un’attività molto divertente e adatta a tutti i gusti musicali. Sarà un evento inclusivo perché ci sarà anche la possibilità di esibirsi con il karaoke e di ballare insieme”.