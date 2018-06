Musica in Circolo: per l’ultimo appuntamento, brani on demand

Si chiude la rassegna “Musica in Circolo”, giunta quest’anno alla sesta edizione.

L’ultimo appuntamento prevede un concerto speciale, in cui il pubblico sarà protagonista e avrà la possibilità di scegliere i brani da ascoltare. I pezzi votati, scelti dall’elenco sul programma, che spazia da brani in stile barocco a quelli in stile impressionistico, verranno eseguiti seduta stante dal pianista tedesco Martin Munch, protagonista del simpatico evento che si terrà domenica 10 Giugno ore 17 nella Chiesa di S. Giovanni Paolo II nel Monoblocco dell’Ospedale di Circolo.

Tra i brani in programma “per Elisa” di Beethoven, il Bolero di Ravel, ma anche 3 sonate di Skriabin, Schumann, Debussy, Satie, Chopin e molti altri per un totale di 50 brani tra cui scegliere.

Introdotto allo studio del pianoforte da Wilfried Althammer, Martin Munch completa la sua formazione pianistica presso il conservatorio di Magonza, dove si diploma brillantemente sotto la guida di Monica von Saalfeld. Frequenta in seguito vari master class tra cui i Ferienkurse di Weikersheim ed i corsi estivi per musica contemporanea di Darmstadt. Svolge un’intensa attività pianistica e compositiva che l’ha portato a esibirsi in 27 paesi, tra cui Germania, Belgio, Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Portogallo, Italia, Ungheria, Giappone e Stati Uniti. Ha composto 52 brani per pianoforte, musica da camera e opere per orchestra.

10 Giugno Musica in Circolo