Musica Cittadina, due concerti di inizio estate

Torna l’estate, torna la musica cittadina di Luino coi suoi concerti. Il primo appuntamento è in programma per sabato 16 giugno al “Cortile Casa Rossi” in piazza Libertà per il “Concerto sotto le stelle” alle ore 21.

Secondo appuntamento in programma per venerdì 29 giungo su lungolago, piattaforma Chirola dove si terrà il “Concerto per i patroni SS.Pitro e Paolo”.

Il programma musicale prevede esecuzioni moderne e jazz trascritti per banda con brani di repertorio classico secondo le migliori tradizioni del complesso bandistico cittadino.

Dirige il maestro Fabrizio Rocca, entrata libera.