Musica nel bosco con “Sass di böll”

(I Sass di Böll – foto Titì photography)

Una simpatica idea per una domenica all’aria aperta, immersi nel verde della Valceresio e nella musica dal vivo.

La proposta è del gruppo musicale “Sass di böll”: «Cammineremo per i boschi dell’alto Varesotto, per arrivare nella zona dei Sass di Böll, da cui il nostro gruppo prende il nome, per condividere buona musica stando nella natura»

L’appuntamento è per domenica 24 giugno, con ritrovo alle 10.30 al parcheggio dell’Ospedale di Cuasso al Monte.

Alle 13 ci si ferma per mangiare (portarsi il pranzo al sacco e l’acqua) e alle 14 il bosco vibrerà con la musica dalle sonorità balcaniche dei Sass di böll.

La partecipazione è totalmente gratuita. Tutti i dettagli sulla pagina Facebook del gruppo