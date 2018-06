Musica e sport con il maxitorneo di Giovani a Galla

Dal mese di giugno 2017, la coop 4exodus, Naturart, l’associazione AISLO ed il Coretto San Paolo sono tra i promotori del tavolo coordinamento giovani di Gallarate (Giovani a Galla), un luogo di riflessione e progettazione tra diverse realtà del terzo settore locale, agenzie educative e società sportive, al fine di immaginarsi luoghi, spazi e attività di coinvolgimento e la partecipazione dei giovani nella società, che vede il coinvolgimento di diverse agenzie educative.

«Alcune progettazioni artistiche e di laboratorio di riuso sono già partite nel mese di gennaio, grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, mentre ora, raccogliendo anche l’input di Don Luca dell’Oratorio di Gallarate, abbiamo organizzato un evento sportivo (appunto presso il Centro della Gioventù, via don Minzoni, Gallarate, ndr) dove raccogliere insieme giovani dai 16 ai 24 anni, in una giornata di sport e divertimento domenica 17 giugno 2018.



La manifestazione vedrà la partecipazione di oltre 250 giovani sportivi della città di Gallarate e di zone limitrofe che si alterneranno sui campi in tornei di calcio, basket e pallavolo. Sarà un grande evento cittadino per promuovere lo sport come strumento di inclusione ed integrazione sociale, di superamento del disagio e di promozione del benessere psicofisico personale.

La manifestazione si concluderà con l’esibizione di alcuni gruppi musicali a partire dalle ore 16,00 con la conclusione alle 21 dei Cristoni D’Avena, band che riprende i pezzi storici della mitica Cristina D’Avena.