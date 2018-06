MusicArte Luvinate Festival 2018, al via l’undicesima edizione

Lunedì 18 giugno, alle ore 21, si apre l’undicesima edizione del “MusicArte festival”, la stagione concertistica del comune di Luvinate, organizzata dall’associazione MusicArte Luvinate con il patrocinio del Comune di Luvinate.

“Rarità cameristiche” dice Roberto Scordia, direttore artistico della rassegna “è il titolo che abbiamo dato alla serata di apertura del nostro festival, in cui ascolteremo davvero delle “chicche” composte a cavallo tra 1700 e 1800. Mozart, Krommer e Kreutzer sono tra i compositori che maggiormente hanno intuito la potenzialità timbrica di uno strumento all’epoca appena nato: il clarinetto, e a questo hanno dedicato una parte delle loro composizioni cameristiche. Ascolteremo delle pagine splendide composte per una formazione che è davvero raro ascoltare: due clarinetti e una viola. Ad eseguirle un trio colmo di talento, “capeggiato” da un amico del nostro festival: Fausto Saredi al clarinetto e al corno di bassetto; insieme a lui il clarinettista Remo Pieri e il violista Tommaso Valenti. Ho fortemente voluto questa serata, perché è davvero raro ascoltare queste pagine di musica da camera che sono davvero magnifiche”

La stagione proseguirà il 5 luglio con un altro graditissimo ritorno: il violinista Guido Rimonda che suonerà per la prima volta con la figlia Giulia Maria, astro nascente del panorama musicale internazionale, il concerto per due violini ed orchestra di Bach. Il primo immancabile appuntamento è quindi per lunedi’ 18 giugno alle 21 presso il meraviglioso chiostro del Golf Club Varese. L’ingresso è gratuito. Info su www.musicarteclassica.it.