Nando Bonini in concerto

Sabato 23 giugno alle ore 21 prezzo al Parco a Lago di Luino sarà possibile assistere al concerto testimonianza di Nando Bonini organizzato dalla Parrocchia di San Pietro e Paolo della Città.

“Ho scelto di assistere alla serata. – commenta il Vice Sindaco di Luino Alessandro Casali – La testimonianza di Nando Bonini ci induce a riflettere in merito all’importanza che la fede rappresenta nella nostra quotidianità soprattutto nella società in cui viviamo. Ringrazio la Parrocchia per questa iniziativa”.

Nando Bonini, con la sua conversione sta parlando al cuore di tante persone ispirandosi anche a luoghi fisici e spirituali di preghiera come Medjugorje.

Sabato 23 giugno 2018 ore 21

Luino, Parco a Lago

Concerto Testimonianza di Nando Bonini