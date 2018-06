Nasce il circolo di Fratelli d’Italia in Valle Olona

Fratelli d’Italia apre un circolo in Valle Olona. La formazione politica guidata da Giorgia Meloni presenterà questa sera la nuova apertura al bar Il Divino di Olgiate Olona in via Roma 63.

In questa occasione verrà presentato Maurizio Pacchioni, figura molto conosciuta in tutta la zona e già impegnato a livello amministrativo a Olgiate Olona, che sarà il coordinatore del circolo che comprenderà gli iscritti dei 7 comuni del Medio Olona da Gorla Maggiore a Castellanza.

All’iniziativa sarà presente anche la deputata Paola Frassinetti, coordinatrice lombarda di Fratelli d’Italia e la serata sarà moderata da Alfredo Sabetti. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.